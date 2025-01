Due piccoli cinesi prima e ultimo. Stesso nome: Lin

En plein cinese per le nascite di fine e inizio anno all’ospedale Santo Stefano. L’ultimo nato del 2024 è infatti Lin Yichen, un maschietto venuto alla luce pochi minuti dopo le 17 del giorno di San Silvestro. E’ invece una bambina la prima nata di quest’anno e, coincidenza davvero rara, ha lo stesso nome del bimbo ultimo nato: si chiama Lin Ruihan ed è venuta alla luce alle 3.41 di ieri.

Come da tradizione, ieri l’Asl Toscana Centro ha fornito anche il bilancio dei nati del 2024 nei sei punti nascita fra Prato, Firenze, Empoli e Pistoia. L’ospedale Santo Stefano si conferma al primo posto per numero di bambini: sono stati 1.716 lo scorso anno, un centinaio meno del 2023, pari al 27.4% dei piccoli nati in tutta l’Asl. Fra questi la prevalenza è stata di maschietti – 880 e 44 in più delle bambine –, in linea con quanto è avvenuto nel territorio della Asl e anche nel 2023.

Sono stati 1.108 i neonati di origini italiane e 608 i piccoli di origini straniere, di cui l’Asl non dettaglia le etnie. La quota di bimbi non italiani è il 35.4% ed è in aumento rispetto al 32.3% del 2023. A livello di Asl Toscana Centro non è però la più alta: il primo posto è del San Giuseppe di Empoli, dove i neonati stranieri lo scorso anno stati il 40.3%. La media Asl si assesta sul 32.4%, mentre il San Giovanni di Dio di Firenze è l’ospedale in cui la quota di piccoli non italiani è la più bassa, ovvero il 23,3%.