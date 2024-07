Due giorni dedicati ai boscaioli . La festa a Cascina di Spedaletto

Due giorni di festa a Cascina di Spedaletto per il tradizionale weekend dedicato al mestiere più antico della montagna, quello del boscaiolo. Arriveranno da tutta Italia questo fine settimana per partecipare alle gare e assistere alle prove della "Festa del Boscaiolo", all’interno della quale si svolgerà l’ ottava prova del Campionato Italiano A.B.I. e dove iniziative collaterali arricchiranno la due giorni al fresco dei maestosi faggi della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo al suo accesso sud est (per arrivare: Montale, poi Tobbiana o la Sp3, strada provinciale dell’Acquerino o della Riola, da Pistoia). L’evento, organizzato come ogni anno dall’Associazione Boscaioli Alta Toscana e da Passione Natura Biobiettivi, inizierà domattina con la prima "Sfida staffetta a squadre tra boscaioli": alle 11.30 le iscrizioni e alle 14 inizierà la gara che si concluderà alle 18 con le premiazioni.

Domenica sarà la volta del triathlon, per il Campionato Italiano A.B.l.: gare di abilità e di velocità - abbattimento del palo, sramatura, taglio con l’accetta – inizieranno alle 9 dopo le iscrizioni dei partecipanti, si fermeranno alle 13 per la pausa pranzo e riprenderanno alle 15 per le semifinali e le finali, fino ad arrivare alle 18.30, quando è prevista la conclusione della gara e le premiazioni, col lancio delle asce a cura dell’associazione Alca "Gli Orsi". All’interno del Centro Visite mostra fotografica con scatti di Luigi Giordano dedicata alla figura del boscaiolo nei giorni della festa che si tiene a Cascina di Spedaletto. Per tutta la durata dell’evento l’associazione I Ragazzi del Limentra animeranno l’area con birra e festa e sabato sera party post gara.

Claudia Iozzelli