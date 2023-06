Dsa, nuove strategie Un campo in inglese

A Carmignano arriva dal 3 al 7 luglio "Playing to learn", un campus per imparare a giocare con strategie e strumenti di apprendimento e per valorizzare competenze comunicative per la lingua inglese. Riservato a studenti residenti a Carmignano con Dsa, che abbiano concluso la prima classe della scuola secondaria di primo. I disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) si manifestano nell’incapacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Per leggere o per scrivere, questi soggetti devono impiegare al massimo le capacità attentive e le energie, poiché non riescono a farlo in maniera automatica.

Perciò si stancano rapidamente, commettono errori, faticano a imparare soprattutto nella lingua straniera, l’inglese, finendo per perdere la motivazione e l’autostima. Tali difficoltà si ripercuotono su tutto l’apprendimento scolastico.

Un ulteriore problema che intacca l’autostima dei ragazzi con dislessia è la dipendenza da altri per lo svolgimento dei compiti. Il Campus vuole essere un’esperienza formativa ed educativa rivolta ai ragazzi che intendono avvalersi di metodi e strategie con strumenti adeguati per sviluppare una maggiore autonomia nello studio.

Per la terza edizione, il campus si propone attività creative in lingua inglese con anche vari giochi al parco, alla scoperta della biblioteca ed escursioni, dove gli studenti dovranno usare la lingua in situazioni di vita quotidiana attraverso attività didattiche ed esperienziali mirate. Il progetto prevede 4 ore (8.30-12.30) giornaliere per 5 giorni settimanali, organizzate con tutor aid specifici in Dsa. Per iscrizioni e informazioni: [email protected]