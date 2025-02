Droga sui tavoli per i clienti, chiusa 30 giorni discoteca a Prato

Prato, 6 febbraio 2025 - Provvedimento di chiusura, per 30 giorni, per una discoteca a Prato dove lo scorso sabato nel corso di un controllo la polizia ha trovato sui tavoli del locale circa 30 grammi di stupefacenti, ketamina e metanfetamina, destinati all'uso dei clienti. Lo stop temporaneo al locale, a conduzione cinese, è stato disposto dal questore di Prato Pasquale Antonio de Lorenzo ai sensi dell'articolo 100 del Tulps. Tra gli avventori, tutti di cittadinanza cinese, due donne erano state denunciate in stato di libertà ed una terza posta in stato di arresto, per ingresso illegale sul territorio nazionale. Da ulteriori accertamenti sono emerse difformità in materia edilizia ed inosservanze in materia antincendio nei luoghi di lavoro, nonché svariate carenze igienico-sanitarie.