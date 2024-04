Droga nel congelatore: arrestato

Gli hanno trovato 22 chili di hashish suddiviso in panetti, custodi in un congelatore a pozzetto nel garage con scantinato nel quartiere del Soccorso, che aveva preso in affitto da qualche tempo. Ma il 31enne pratese residente in città, con precedenti per droga (è stato arrestato e condannato per reati connessi alla droga nel 2013) non si era accorto di essere finito nel mirino degli agenti della Squadra mobile, diretta dal vicequestore Belelli, e ha continuato a svolgere la sua vita ed i suoi traffici finché l’altro giorno è stato fermato e arrestato in flagranza dai poliziotti. Il 31enne aveva preso in affitto il locale al Soccorso per usarlo come base di stoccaggio della droga. La Squadra mobile è giunta allo spacciatore dopo un periodo di indagine e di pedinamenti nei confronti del 31enne, frequentatore del mondo dello spaccio. Gli agenti lo hanno fermato mentre stava uscendo di casa al mattino per andare al lavoro: nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato un piccolo pezzetto di hashish. Da lì, poi la perquisizione si è estesa al garage, nonostante il 31enne abbia affermato di non essere più in possesso delle chiavi. Una volta dentro, i poliziotti hanno trovato i panetti di hashish nascosti nel congelatore per un totale di 22chili ed una macchinetta sottovuoto con numerosi sacchetti. Il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze ed è stato tradotto al carcere della Dogaia.