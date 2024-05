"Dragons Under 17: Battaglia onorevole alle finali nazionali, si chiude ai quarti di finale scudetto"

Si chiude alla soglia dei quarti di finale scudetto l’avventura della formazione Under 17 dei Dragons alle finali nazionali. Nessun timore reverenziale per i ragazzi di Pinelli e Martelloni, che si sono ben comportati nello sfidare le migliori selezioni giovanili italiane pari categoria, dopo aver trionfato nelle fasi regionali e interregionali, al termine di una stagione comunque da incorniciare per la squadra nata dalla sinergia con Etrusca San Miniato. I giovani pratesi hanno ottenuto subito una vittoria contro Alghero per 92-80 al termine di una partita condotta con grande carattere Sconfitta di misura, nel secondo match contro Happy Casa Brindisi (77-74), che trova il primo successo delle finali grazie ad un ottimo secondo tempo, dopo che nel primo Prato sembrava sul punto di allungare con decisione. Terza giornata e altra sconfitta per i lanieri, battuti 105-69 da Ferrara che conquista il primo posto in classifica. Niente di compromesso, perché i ragazzi di Pinelli e Martelloni ottengono comunque la qualificazione agli spareggi per i quarti di finale. Nel match decisivo, però, i Dragons sono stati nettamente battuti 94-72 da Umana Reyer Venezia e così il sogno di poter giocare contro la EA7 Milano nei quarti di finale scudetto è svanita. Rimane comunque la soddisfazione di aver chiuso tra le prime dodici squadre in Italia. "Siamo fra le migliori 12 in Italia, con un progetto fatto di ragazzi del posto. Con orgoglio possiamo affermare che questo programma sportivo è al top in Italia – commentano i due coach, Pinelli e Martelloni -. Convivere con le emozioni è di grande importanza e il nostro ruolo è quello di accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita".

L.M.