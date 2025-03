Dragons, ripartenza a Pisa. Union in casa per vincere

C’è da riscattare un fine settimana molto negativo e da recuperare qualche punto per garantire una chiusura di regular season più tranquilla. Analogo il compito che attende le due pratesi del basket di serie C in questa decima giornata di ritorno, che vede sia i Dragons che l’Union impegnate oggi. A giocare in casa è l’Union Basket Prato targata Sim Tel, che alle Toscanini (ore 18) se la deve vedere con l’abbordabile Juve Pontedera. Vittoria d’obbligo per coach Paoletti e compagni anche perché con i due punti i playoff sarebbero assicurati. Intanto però a seguito dei risultati della scorsa giornata, si può già festeggiare: la salvezza, obiettivo d’inizio stagione, è matematica con quattro turni di regular season ancora da disputare. Turno abbordabile anche per i Dragons, che giocano sul campo del fanalino Cus Pisa (Pala Chiarugi ore 18). Anche qui c’è da riscattare l’ennesima sconfitta casalinga, quella di domenica scorsa con il Sansepolcro, e mettere in cascina due punti per consolidare la seconda posizione. "In questo momento – afferma coach Banchelli - dobbiamo tornare ad esprimerci al meglio, in linea con le nostre potenzialità. Oltre ad alzare il carico offensivo, dobbiamo migliorare anche in difesa, contro Sansepolcro ad esempio siamo stati poco furbi ed attenti a tratti". Tommaso Pacini invece suona la carica: "Dobbiamo reagire – afferma -, non è un momento facile e dovremo velocemente ritrovare le nostre certezze, ripartendo anche dalla difesa e cercando più amalgama in attacco. Il Cus Pisa è ultimo in classifica? Non vuol dire nulla, questo campionato ci ha abituato a vedere le prime che battono le ultime ma anche a risultati diametralmente opposti". Le altre gare della decima giornata di ritorno: San Vincenzo-Valdisieve, Montevarchi-Sancat, Fucecchio-Pino Firenze, Bottegone-Cus Firenze, Sansepolcro-Agliana. La classifica della serie C: Montevarchi 44 punti; Dragons Prato 32; Agliana 28; Sancat e Pino 26; Valdisieve e Union Basket Prato 24; San Vincenzo 20; Bottegone 18; Fucecchio e Sansepolcro 16; Juve Pontedera 14; Cus Firenze 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini