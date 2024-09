Dragons, primo test contro il Costone Siena

Prima amichevole stagionale per i Dragons. La Sibe Gruppo AF Prato, stasera a partire dalle 21, ospiterà alle Toscanini una formazione blasonata come Costone Siena, che si prepara ad affrontare la serie B. Un primo test più che attendibile, dunque, per la formazione allenata da coach Pinelli, che inizierà a valutare l’amalgama del gruppo anche in campo. La preparazione sta procedendo a ritmo serrato, in vista della prossima stagione in serie C, nella quale i Dragons non nascondono rinnovate ambizioni di vertice. In palestra il nuovo roster sta affinando l’intesa fra lo zoccolo duro di giocatori esperti, rappresentato da Christian Manfredini, Lorenzo Berni, Leonardo Salvadori, Milo Staino, Tommaso Pacini, Alberto Smecca, Filippo Magni e i nuovi arrivi Andrea Iardella Edoardo Marini ed Edoardo Banchelli, e alcuni giovani in uscita dall’Under 19, cioè Lapo Settesoldi, Filippo Rosati, Alessio Torrini, Luca Sangermano e da Alessandro Fantini, che ha già fatto il suo debutto fra i grandi in Divisione Regionale 1 a Pistoia. Il secondo impegno è invece stato calendarizzato per il 14 settembre, quando Staino e compagni andranno a Quarrata per sfidare il Dany Basket, in attesa di capire le avversarie stabilite dalla Federazione per l’esordio in coppa e in campionato.

L.M.