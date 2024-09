Dragons, oggi alle "Toscanini"

Un altro test di livello per la Pallacanestro Prato Dragons che alla palestra delle Toscanini ha affrontato la squadra Under 19 d’Eccellenza del Pistoia Basket 2000 - Estra. Buona la prestazione dei rossoblù. La gara contro i giovani di Pistoia (parziali 24-20, 11-23, 20-13, 16-10, con al termine un mini supplementare finito 4-6) chiude la preparazione. Oggi alle 18.30 alle Toscanini arriva il Pontedera nella coppa Toscana, primo impegno ufficiale: "Mi aspetto un aumento della condizione da questa partita, i ragazzi stanno facendo una bella settimana – ha concluso coach Pinelli - con Pistoia abbiamo sostenuto un ottimo sforzo, sia fisico che mentale perché i nostri avversari hanno mostrato ritmo e fisicità".

Ultima uscita più che positiva in amichevole anche per l’Union Basket Prato, che si è aggiudicata tre dei quattro quarti disputati in casa di Us Livorno, chiudendo con un +15 finale. Ottimo aperitivo per il debutto ufficiale, previsto oggi sul campo di Montevarchi.

L.M.