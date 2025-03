Dragons, la ripartenza. Contro il tabù casalingo

L’obiettivo per i Dragons è quello di interrompere la striscia negativa casalinga. Nelle ultime due gare alle Toscanini, infatti, sono arrivate solo sconfitte. E poi fra i temi della partita odierna contro Dukes Sansepolcro, quart’ultimo in classifica, ci sarà anche il debutto davanti ai tifosi amici del nuovo coach Edoardo Banchelli, che avrà il compito di condurre la squadra in questo finale di regular season con annessi play-off che probabilmente i rossoblù affronteranno da secondi in classifica.

"Per me sono stati giorni particolari – spiega - appena ho saputo delle dimissioni di Marco Pinelli alla vigilia della trasferta di San Vincenzo e l’affidamento dell’incarico a me di capo-allenatore. E subito ho trovato una partita che è risultata una montagna russa di emozioni, in un campo difficile come quello di San Vincenzo. Tutta la squadra ha risentito inevitabilmente di quella situazione, siamo partiti tesi dopo le emozioni vissute per le dimissioni di un allenatore che qui ha fatto la storia. Ma abbiamo vinto e vogliamo ripeterci anche con il Sansepolcro".

Intanto, a Banchelli è stato affiancato come vice Gabriele Daddioli, allenatore della Under 19 Gold, anche lui proiettato senza anticamera nel mondo della prima squadra: "Subito pronti-via – afferma - e mi sono trovato in una bolgia. Una decisione improvvisa quella di nominarmi vice allenatore, però al contempo stimolante ed interessante".

Alle Toscanini palla a due alle ore 18.

Massimiliano Martini