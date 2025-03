Dragons contro Union. È il giorno del derby

E’ il giorno del derby per il basket pratese, una sfida stracittadina che potrebbe determinare la matematica certezza della qualificazione ai playoff ed in particolare per i Dragons, che saranno formalmente i padroni di casa, della conquista del secondo posto, che garantirebbe il fattore campo nei quarti e semifinali degli sparegghi promozione. Da parte sua anche l’Union Basket è a caccia dei punti della tranquillità per un posto nei playoff. Si preannuncia dunque una Toscanini affollata e per questo la società di casa – i Dragons appunto - ha deciso di dedicare il pomeriggio a Giovanni Fuochi, scomparso a settembre: l’associazione a lui dedicata (La Forza di Giò) è attiva più che mai e per favorire la raccolta di fondi da destinare alla ricerca e al reparto di neuro-oncologia dell’ospedale Meyer e quindi sarà fatto pagare un biglietto da 5 euro. Il ricavato sarà destinato all’associazione e all’interno delle Toscanini, in una apposita postazione si potranno acquistare i prodotti pasquali dedicati all’associazione. Per i Dragons sarà una partita importante anche per interrompere la serie negativa casalinga, visto che negli ultimi tre impegni a San Paolo sono arrivate altrettante sconfitte (Agliana, Fucecchio e Sansepolcro). Il successo conseguito domenica a Pisa ha però rigenerato l’ambiente: "Abbiamo fatto bene - spiega coach Edoardo Banchelli – ed abbiamo rimesso a posto qualche ingranaggio. Abbiamo prodotto dei buoni tiri e una buona prestazione anche in difesa. C’ha dato diversi spunti per preparare la gara con Union che ha due ottimi giocatori come Ghiaré e Bogani. E’ un derby che sarà teso e per noi sarà importante perché vincendo saremmo matematicamente secondi". Alle Toscanini palla a due alle 18. Questo il resto del calendario: Sancat-Bottegone, Pontedera-Montevarchi, Pino-Cus Firenze, Valdisieve-Sansepolcro, Agliana-Cus Pisa, Fucecchio-San Vincenzo. La classifica: Montevarchi 44 punti; Dragons 34; Agliana 30; Sancat 28; Valdisieve, Pino e Union 26; San Vincenzo e Bottegone 20; Fucecchio 18; Sansepolcro 16; Pontedera 14; Cus Firenze 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini