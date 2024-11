Dragons a Fucecchio. Rlc sfida in casa Terni

Due punti pesanti in palio. La vittoria contro Valdisieve al supplementare ha incrementato l’entusiasmo già consistente dopo la vittoria di Agliana in casa Dragons. Ma ha anche aumentato la consapevolezza che il campionato è molto difficile, con il solo Montevarchi a punteggio pieno. Tutto il resto è all’insegna dell’equilibrio ed ecco perché i pratesi si preparano ad affrontare la delicata trasferta di serie C maschile che, domani alle 18, li vedrà impegnati sul campo della Folgore Fucecchio. Un avversario da non sottovalutare, malgrado i soli 4 punti in classifica, esattamente la metà della quota raggiunta dai pratesi in questo avvio di stagione: "Fucecchio è una squadra di ottimi talenti e grande esperienza e qualità. Una squadra temibile, i cui momenti "alti" sono davvero molto pericolosi – commenta coach Marco Pinelli cercando di tenere sulla corda i suoi -. Noi dovremo riprendere il giusto cammino dopo una settimana complicata per continuità di lavoro collettivo. Moralmente il periodo è ottimo e ci sta dando vittorie, nonostante tutto. Sapevamo che il ritmo degli impegni sarebbe stato questo e quindi guardiamo avanti affrontando questo match con la giusta concentrazione e provando a sfruttare il vantaggio di giocare con la testa libera da pressioni, a differenza dei nostri avversari".

In campo stasera alle Toscanini, a partire dalle 21.15, invece, la Rlc Sistem, che nell’ottava giornata del campionato di serie B ospiterà la Pink Terni per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta nello scorso weekend e rimanere a ridosso delle zone alte.

Chiudiamo infine con la Divisione Regionale 1, dove si è giocato da poche ore il turno infrasettimanale. Benissimo la Montemurlo Basket, che si è presa la prima posizione nel girone A a quota 12 punti grazie al successo casalingo per 55-47 ottenuto contro Basket Carrara Legends. Nel girone B perde ancora terreno invece il Cmb Valbisenzio, che incassa la seconda sconfitta in pochi giorni venendo superato dalla Laurenziana.

L.M.