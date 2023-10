"Doppia Festa di Halloween a Carmignano: Laboratori per Bambini dai 5 ai 10 Anni"

Doppia festa di Halloween a Carmignano per tutti i bambini. Si comincia domenica 29 dalle 16 alle 17,30 al museo archeologico di Artimino con visita e laboratorio finalizzato a realizzare un originale cestino per raccogliere dolci e caramelle nella notte di Halloween. Età consigliata: 5-10 anni, partecipazione in maschera facoltativa. Il costo è 3 euro a bambino, più 2 euro per il biglietto d’ingresso al museo. Prenotare entro il 28 ottobre: 055.8718124 (9,30-13,30). Martedì 31 ottobre invece, dalle 17 alle 19, allo Spazio Giovani di Comeana ci sarà "Scuola di magia con vampiri, scheletri, streghe e un pipistrello viaggiatore", laboratorio per bambini da 6 a 10 anni e sarà necessaria la presenza di un adulto. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Prenotazioni entro venerdì 27 scrivendo a [email protected] o allo 055.8716213.