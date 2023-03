Dopo il furto aggredisce agenti: arrestato

L’altro pomeriggio la polizia ha arrestato un uomo per rapina impropria, ricettazione e false generalità, commessi all’interno di un negozio. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 16 da un supermercato in zona nord: la persona che ha fatto la segnalazione ha riferito alla polizia di aver notato un uomo che aveva prelevato della merce dagli scaffali e aveva cercato di andarsene senza pagare. L’uomo era stato fermato dall’addetto alla sicurezza del supermercato ma, una volta bloccato, aveva cominciato a inveire contro i dipendenti del negozio cercando più volte di colpirli per guadagnare la fuga. L’intervento della polizia ha permesso di fermare l’uomo che comunque ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo verso gli agenti.

Una volta riportata la situazione alla calma, l’uomo, nonostante il tentativo di fornire false generalità, è stato identificato per un pregiudicato italiano di 57 anni, residente a Prato con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Inoltre, durante la perquisizione personale, è stata trovata una tessera sanitaria, in seguito risultata provento di furto denunciato in provincia di Perugia.

Alla fine, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria, ricettazione e false generalità ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.