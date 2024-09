Donne e sicurezza. Al corso di autodifesa si iscrivono in ottanta. E tante sono ragazze

Ci sono donne adulte e giovanissime, mamme con le figlie, tra le oltre ottanta che hanno deciso di partecipare al corso di autodifesa gratuito organizzato dell’ente umanitario Tallarita Harry di Prato. L’ultima tentata violenza ai danni di una donna avvenuta a luglio in piazza Ciardi ha rafforzato la convinzione dell’associazione di via dei Tintori di organizzare un corso di autodifesa dedicato alle donne. E la risposta non si è fatta mancare. Parte il 18 settembre il corso gratuito dedicato alle donne vittime di violenza domestica e a coloro che vogliono sentirsi più sicure: l’appuntamento è alle 19. Ben 80 donne e mamme con le proprie figlie adolescenti hanno accolto con favore l’invito iscrivendosi alle lezioni di difesa personale.

"Per la prima serata abbiamo invitato la sindaca Ilaria Bugetti che sappiamo essere molto attenta al tema della sicurezza delle donne - dice il responsabile Harry Tallarita -. Facciamo tutto con le nostre forze e siamo davvero felici di poter aiutare il prossimo, un impegno nato nel lontano 1999 che ha visto nel 2020 la creazione di un ente dedicato alla tutela del prossimo e dei diritti umani".

Il corso sarà gestito da Giuseppe Barbieri del Sung Shan Kung fu ed Harry Tallarita che insegnerà alle partecipanti alcune tecniche dello shaolin, del judo oltre a prese militari. Un modo per aiutare le donne a sentirsi più sicure. Un corso completo sia a livello psicologico che fisico con l’insegnamento di tecniche e prese delle arti marziali.

"Troviamo naturale prodigarci per il benessere altrui. Purtroppo si è perso il senso del dialogo e dell’aiuto reciproco tra esseri umani - aggiunge il presidente dell’ente umanitario -. Purtroppo situazioni come la violenza domestica sono in forte crescita e non sempre vengono manifestate dalle vittime, per questo motivo durante il corso, la sede dell’Accademia Anea verrà chiusa ad esterni. Il nostro ente cerca con le proprie forze e dei suoi sostenitori privati di aiutare dove è possibile".

Il corso si terrà da mercoledì 18 settembre alle 19 nei locali dell’Accademia di Naturopatia Anea via Dei Tintori, 23 e sarà totalmente gratuito per le partecipanti grazie ai finanziamenti di Tallarita Harry con il patrocinio dalla Global Intergovernmental Organization, organizzazione intergovernativa per la tutela dei popoli minori ed il rispetto della Dichiarazione sui diritti umani.

"A settembre partirà anche un nuovo progetto sempre a Prato: Solaris, dedicato all’educazione parentale - aggiunge Tallarita -. Il nostro intento è incentivare la consapevolezza sin dai primi anni di quello che dovrebbe essere un moto innato in ognuno di noi: rispetto del prossimo, aiuto e partecipazione. Fattori che nella nostra società spesso vanno perdendosi mentre a livello internazionale abbiamo già attivato una serie di sportelli telematici, con l’aiuto dei nostri avvocati internazionali, per raccogliere denunce sulle violazioni della dichiarazione universale dei diritti umani ed assisterli".

Per informazioni è possibile visitare il sito https://www.humanitarianassistance.eu/ oppure alla mail [email protected] o tramite whatsapp al numero 391.7504502.

Si.Bi.