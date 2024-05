Donne e carcere. Incontro con Forza Italia

Donne e carcere, questa mattina è in programma un incontro di Forza Italia e Azzurro Donna: l’appuntamento è partire dalle 10 nella sede di Forza Italia in piazza San Francesco. "Già la condizione del carcerato è tremenda in Italia, lo è ancor di più per le donne e le mamme che, anche dietro le sbarre, subiscono una discriminazione", dicono Rita Pieri (nella foto) e Marianna Baldi, rispettivamente coordinatrici regionale e provinciale di Azzurro Donna. Il titolo dell’incontro è "... Nemmeno al gabbio. Donne e mamme in carcere". Aprirà il programma della mattinata la deputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia Erica Mazzetti, poi interverranno Rita Pieri e Marianna Baldi, l’avvocato penalista Elena Augustin. Sono previsti anche gli interventi dei candidati alle europee Jacopo Ferri e Valentina Corsetti. "Fare luce sulle condizioni delle donne anche in carcere è l’unico modo per far valere i diritti, di donne e di madri", affermano Mazzetti, Pieri e Baldi.

Tra gli appuntamenti di questo sabato di campagna elettorale da ricordare anche quelli del candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni. Questo pomeriggio alle 15 inconterà i residenti del Villaggio Gescal in via delle Gardenie. di fronte alla parrocchia di Sant’Antonio. Domani alle 18 è invece previsto un aperitivo con i cittadini dal Bar Doris di viale Galilei