Donne del cielo Storie di pioniere In Lazzerini

Ecco gli appuntamenti questa settimana in Lazzerini. Venerdì alle 21 i il secondo incontro di astronomia del ciclo "Sotto questo" cielo pensato per avvicinarsi all’affascinante mondo del cielo e delle stelle, curato dall’associazione astronomica Quasar. Questa volta il titolo è "Le donne del cielo": con Monica Menzogni, astrofila e presidente dell’associazione Quasar, si parlerà delle donne che, nel corso dei secoli, hanno dato un contributo significativo al progresso scientifico in campo astronomico. Da un passato che le vedeva inadatte a studi scientifici, relegate spesso a funzioni secondarie, oggi le donne hanno rotto secoli di pregiudizi ottenendo successi e ruoli un tempo ritenuti impensabili. Margherita Hack, Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti ne sono alcuni illustri esempi. Ma ce ne sono molte altre i cui nomi spesso sono rimasti sepolti nello spazio interstellare senza brillare come meriterebbero. In questa serata conosceremo, tra le altre, le antiche sacerdotesse della Luna, Ipazia d’Alessandria, Caroline Herschel, il meraviglioso "harem di Pikering" di cui fanno parte Henrietta Leavitt, l’astronoma che ha intuito per prima il metodo per calcolare le distanze delle stelle, Anne Cannon, Cecilia Payne che ha aperto la strada all’uso della spettrografia stellare.

Giovedì ci sarà invece il primo appuntamento di "Pillole di informatica. Il benessere digitale per te", il ciclo pensato per dare ai partecipanti alcune dritte, delle pillole appunto, per usare pc, smartphone e tablet con fiducia e sicurezza. L’incontro dal titolo "Smartphone. Niente più segreti" incentrato su tutto quello che c’è da sapere sul telefonino è però già sold out. Infine, sempre giovedì, alle 21 torna il circolo di lettura Salotto del giovedì: si parlera di "In fondo alla palude" di Joe R. Lansdale, in cui l’autore conduce i lettori in uno dei periodi più complessi della storia americana, la Grande Depressione. Un libro che coniuga gli ingredienti dei polizieschi con i toni sognanti alla stand by me.