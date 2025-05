"Donne, basta perdonare se incombe il pericolo"

Ha destato molto interesse l’incontro di sabato a Palazzo Pretorio su violenza di genere e femminicidi organizzato dall’associazione Prospettive a cui ha preso parte la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta Martina Semenzato. Nel pubblico molti addetti ai lavori, a partire dal Centro La Nara, e anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Rossella Risaliti:

"Troppo spesso noi donne per indole ci nascondiamo e ci vergogniamo nel raccontare dei fatti purtroppo spiacevoli - ha scritto la consigliera dopo l’incontro - spesso ci confidiamo con le amiche ma ciò non basta. Esiste purtroppo in noi donne un istinto di crocerossine che spesso e volentieri ci porta a perdonare l’imperdonabile. L’aumento delle richieste d’aiuto ai centri antiviolenza e di aiuto alle donne è sintomo di una riduzione del pudore femminile, ma tale dato sarà veramente un dato positivo quando le richieste di aiuto cesseranno e anche le notizie di cronaca nera e femminicidi. Questo è un tema che deve interessare tutti e tutte e non deve essere strumentalizzato politicamente ma deve essere un motivo di analisi studio e collaborazione di tutti gli enti coinvolti. È fondamentale imparare a riconoscere anche un minimo segnale e prevenire così eventuali situazioni di violenza".

E conclude: "Grazie all’onorevole Semenzato per essere intervenuta, all’associazione La Nara e Cooperativa Alice e tutti gli altri interlocutori per essere intervenuti nella proficua mattinata. Una menzione anche alla collega consigliera Pieri per l’attenzione dedicata e per la fondazione di un’associazione al femminile".

Una iniziativa quella di sabato che ha seminato grazie a Daniela Forconi con Rita Pieri appunto e Magda Faiella, agli interventi di Ilaria Bonuccelli, Elena Augustin, Gabriele Lessi e Jacopo Piampiani, alle parole di Maria Logli e all’impegno di Martina Semenzato.