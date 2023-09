"Donate materiale scolastico"

Il caro scuola pesa sui bilanci familiari e ancora di più sulle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. Come ogni anno arriva in aiuto dei bambini con minori possibilità, l’associazione di volontariato ’Nel mio piccolo’ di Prato con la consueta iniziativa ’Regalami la scuola’.

"Lo scorso anno, grazie alla generosità dei pratesi, siamo riusciti ad aiutare tantissime famiglie bisognose donando circa 250 kit scolastici comprensivi di quaderni, diari, pennarelli e tutto quanto serve per la scuola", spiega la volontaria Viola Corrado. Anche quest’anno sarà possibile aiutare chi ha meno possibilità.

I volontari dell’associazione ’Nel mio piccolo’ saranno presenti, per il primo weekend di raccolta, domani e domenica 3 settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 al Nenciarini Amico Giò di Iolo.

Il materiale scolastico nuovo raccolto verrà poi consegnato alle singole famiglie bisognose del territorio pratese, a minori seguiti dai servizi sociali e ad associazioni del territorio.

Ciò che serve è il materiale scolastico: zaini, astucci, quaderni, penne, matite e pennarelli.

Album da disegno, colla, gomme da cancellare, temperini e squadre.