Donata una fontana per le cappelle del commiato

Una fontana, simbolo di pace e serenità, per celebrare la ricorrenza del decennale dall’inaugurazione delle cappelle del commiato di via Niccoli. E’ quanto è stato donato alla Croce d’Oro di Prato dai partner dell’associazione. La scultura è già stata installata negli spazi di oltre 300 metri quadrati di via Niccoli, ma verrà inaugurata ufficialmente nelle prossime settimane con una cerimonia alla presenza di soci, volontari e dipendenti della Croce d’Oro di Prato, oltre a figure istituzionali cittadine. A realizzare la fontana è stata l’azienda ‘I giardini dell’Acqua’ di Padova. L’idea è quella di creare un senso di pace in un luogo dove si dà il saluto d’addio ai propri cari. "In questi anni abbiamo sempre cercato di avere una particolare attenzione verso tutti quei cittadini che si affidano a noi per l’ultimo saluto a parenti, amici e conoscenti – spiegano il presidente della Croce d’Oro di Prato, Alessandro Coveri, e il referente del servizio funebre Nicolino Lotrecchiano -. Questa scultura vuole rappresentare un ulteriore gesto d’attenzione verso i pratesi, cercando di creare un clima di serenità all’interno delle cappelle".