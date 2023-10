"Don Spagnesi non è più sacerdote". La decisione di Papa Francesco

Don Spagnesi non è più un sacerdote. Papa Francesco, nei giorni scorsi, gli ha concesso la dimissione dallo stato clericale.

Dopo un lungo iter – partito con l’arresto dell’ex parroco della Castellina nel settembre 2021 per traffico di droga e truffa – si è così concluso il procedimento legato alla chiesa dell’Annunciazione. Con la parola fine che arriva direttamente dal Vaticano. A sciogliere in modo definitivo i voti dell’ex prete di 42 anni è stato, infatti, lo stesso pontefice che in pratica ha accolto le "dimissioni" presentate proprio da don Spagnesi. Con la decisione del Papa cessa anche l’erogazione del sostentamento minimo riconosciuto dalla Chiesa ai sacerdoti.

La vicenda giudiziaria del parroco – che fu fermato con il suo compagno nell’auto in cui fu trovato un quantitativo di ghb, la cosidddetta droga dello stupro e in seguito accusato di aver utilizzato i soldi delle offerte dei parrocchiani proprio per acquistare droga e per organizzare festini hard riservati a uomini adulti – si era conclusa già nel dicembre 2021 con il patteggiamento della pena di 3 anni e 8 mesi e l’impegno a fare un percorso di disintossicazione, poi effettuato dall’ex sacerdote che aveva anche deciso di riprendere gli studi di medicina all’Università di Firenze.

Riguardo alla procedura di dimissione, questo è invece il testo del comunicato del vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini: "Accogliendo la richiesta del reverendo don Francesco Spagnesi, il Santo Padre gli ha concesso in data 20 settembre la dimissione dallo stato clericale e l’esonero dagli obblighi connessi con il ministero sacerdotale. Tale deliberazione è stata comunicata all’interessato il giorno 17 ottobre, ed è divenuta, per effetto di questa notifica, immediatamente efficace". Il vescovo non ha voluto aggiugere alcun commento.

La comunità dei fedeli della Castellina, che era rimasta molto scossa e ferita dalla vicenda di don Spagnesi, da maggio 2022 ha un nuovo parroco, don Serafino Romeo, 52 anni, arrivato alla chiesa di via Pisano da Santa Maria dell’Umiltà alla Chiesanuova, portando un positivo clima di serenità.

Elena Duranti