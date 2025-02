Domenica Iolo si mette in maschera. Festa a Paperino ma senza carri

Stelle filanti, maschere e tanta allegria. Sono diversi in città gli eventi dove si svolgerà la festa più goliardica dell’inverno, quella del Carnevale. A Iolo domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo si svolgerà la 27ª edizione di "Iolo in maschera", organizzata dall’oratorio della parrocchia S. Pietro a Iolo, dalla Misericordia e dall’associazione il Villaggio. Il paese sarà animato dalla sfilata di tre carri con i personaggi più amati dai più piccoli. Ingresso libero dalle 15 in poi.

A Viaccia il 23 febbraio si svolgerà il "Carnevale Rock". Dalle 15 nel piazzale della parrocchia SS.Trinità intrattenimento per i bambini e thé caldo. Dalle 16.15 la festa prosegue al Giardino di Elisabetta (ex lavatoi di via Valdingole). L’intrattenimento e i giochi sono curati dal gruppo Carnevale di Viaccia.

Giunto alla sua 48ª edizione, anche quest’anno, il carnevale a Paperino non avrà la sua sfilata dei carri, causa la difficoltà nel reperire spazi adeguati per la loro realizzazione delle strutture mobili, ma saranno comunque tre i giorni di festa con il "Paperino Street Carnival 2025". Si inizia il 23 febbraio dalle 15.30 con parata di band e maschere in strada con la partecipazione del liceo Brunelleschi di Montemurlo, la scuola di musica Blu Note, Vippo Associazione viviamo positivo Prato, la band la Sganghenga, la Batucada Agogo Band, Dj Mak, Bondi Dj e Josi.

Sabato primo marzo invece Carnevale by night. Dalle ore 15.30 in poi giochi, animazioni e maschere in strada con mattoncini Lego in maschera, Il giardino dei pupazzi e la Band Filarmonica Giuseppe Verdi di Luicciana. Pizzeria aperta dalle ore 20 e a seguire spettacolo di luci e musica con la partecipazione di Spazio Danza ForShiva Elisabetta. Martedì grasso, 4 marzo, infine, giochi, animazioni e maschere in strada con Marco Burla Show e DragonWagon, apericena dalle ore 20 a seguire festa finale con ballo in maschera.

Il Carnevale di Paperino arriva anche a Parco Prato. Sabato 22 febbraio, a partire dalle 15, in galleria e in piazza centrale con animazioni, sfilate e tanta musica. La Pro Loco SantaLuciaInsieme organizza il 23 febbraio, dalle ore 13, il pranzo di carnevale presso la parrocchia Regina Pacis via Poli. Specialità antipasto di Burlamacco, nido di stelle filanti al forno, coriandoli di verdure, chiacchere di carnevale. Contributo euro 25.

Festa in maschera, giochi, baby dance e merenda il 1 marzo, dalle ore 16,30, al Circolo Costa Azzurra a La Macine prenotazione obbligatoria al numero 3486945341, contributo di 8 euro. Festa anche al circolo Arci di Quinto Martini di Maliseti, martedì grasso, 4 marzo, con il "Carnevale Green", merenda e animazione.

Monica Bianconi