Domani Targetti al Capanno Black Out

La campagna elettorale verso le elezioni amministrative entra sempre più nel vivo. Se sabato scorso il centrodestra ha presentato a Il Garibaldi il proprio candidato Gianni Cenni, domani sarà invece la volta del candidato civico Jonathan Targetti. Dopo la propria presentazione all’ex chiesino di San Giovanni, stavolta il giovane imprenditore alla guida della lista Targettopoli sarà protagonista dell’iniziativa di lancio della campagna elettorale. L’evento dal titolo ‘Aria Nuova’ si terrà alle 10.30 al Capanno Black Out, in via Genova 17. "Siamo un gruppo di cittadine e cittadini che, dopo essersi conosciuti sulle pagine social di Targettopoli, da mesi si sta impegnando per proporre soluzioni concrete ai problemi di Prato" si legge nel lancio dell’evento sulle pagine della lista. "Vogliamo condividere con quante più persone possibile questo momento – aggiungono -. Anche con tutte quelle le famiglie che, altrimenti, sarebbero costrette a rinunciare. Per questo a disposizione per i più piccoli un’Area Kids con animazione per tutta la durata dell’evento". Targetti nella foto di lancio dell’iniziativa è immortalato assieme a Blanca Aznárez (insieme nella foto), coordinatrice della lista di Targettopoli. Nata a Bilbao, vive a Prato da quasi dieci anni e lavora all’ospedale Santo Stefano come anestesista. "Abbiamo deciso di affrontarla insieme questa campagna elettorale – conclude Targetti -. È una persona libera e con una mentalità davvero internazionale".