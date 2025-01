Domani al Pecci E se ci entrassi dentro?

Domani dalle 19 a mezzanotte, il Centro Pecci presenta il primo appuntamento del 2025 di CentroPecciNight, la serata di apertura straordinaria in cui sono visitabili tutte le mostre in corso, come quelle dedicate a Peter Hujar e Louis Fratino, arricchita da E se ci entrassi dentro?, il programma di incontri, performance e musica sperimentale realizzato in collaborazione con Kinkaleri, NUB Project Space e OOH-sounds.

La serata inizierà con la presentazione del volume ‘Visio – Moving Images in Europe since the 2010s’ a cura di Leonardo Bigazzi. Dalle 20, Pecci Cinema ospiterà lo screening delle opere di Simon Liu, Gerard Ortín Castellví, Yuyan Wang e Maryam Tafakory, premiate dal Visio Production Fund (Lo schermo dell’arte).

Alle 21.30, la performance ‘AeReA’ del duo Panzetti/Ticconi, a cura di Kinkaleri, indagherà il simbolismo della bandiera come oggetto di separazione e appartenenza. La serata si concluderà alle 22.30 con il live di Harry Górski-Brown ‘Big Pipes Noise Set’, a cura di Nub Project Space e Ooh-sounds, durante il quale la tradizionale cornamusa scozzese (foto) si fonde con l’improvvisazione elettronica.

Infine, da ricordare l’appuntamento di domenica alle 16, con la visita guidata gratuita al Pecci, grazie al sostegno di Unicoop. La prenotazione è obbligatoria sul sito o la pagina Facebook del centro per l’arte contemporanea.