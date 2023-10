Dolce Vernio accende i motori: "Meno miele per il clima pazzo"

L’autunno della Val di Bisenzio si tinge d’oro con Dolce Vernio, la manifestazione arrivata alla diciassettesima edizione che promuove un settore in crescita, con giovani apicoltori che attorno al miele hanno realizzato un vero e proprio lavoro. La manifestazione, che nel tempo si è allungata fino a coprire con moltissimi eventi a tema i mesi di ottobre e di novembre, è stata presentata ieri mattina dall’assessore Maria Lucarini, da Paolo Betti di Arpat e dai vari esponenti coinvolti nella realizzazione delle iniziative, dagli apicoltori, ai ristoratori, alle associazioni di promozione territoriale, fioristi, tour operator, associazioni trekking e animatori.

"Purtroppo è stata un’annata complicata per le nostre api. Quest’anno non avremo miele d’acacia perché la fioritura è andata persa, ma la qualità del miele di castagno e millefiori è inalterata – ha spiegato Paolo Betti – L’obiettivo per il futuro è potenziare non solo la produzione, ma anche la vendita a Km 0". Il calo generale è intorno al 70% con inevitabile aumento dei prezzi.

Dolce Vernio è al nastro di partenza questo venerdì, quando, alle 21, al Mumat, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica "Geografie minime" di Francesco Pellegrino e alle 21.15 la sfida di assaggi per il concorso per il miglior miele della Val di Bisenzio alle 21. Sabato, alle 15, il trekking alla scoperta degli apiari di Montepiano della Società Agricola "Apisticamente" tra San Quirico e Montepiano, con rientro in bus gratuito. "Tra boschi, torrenti e ronzii" parte da San Quirico o dal Ponte di Luciana (alle 15.45), a cura del Cai sottosezione di Montepiano con la collaborazione delle Proloco di Montepiano e Luciana.

Domenica, alle 10, apertura ufficiale dell’edizione 2023 con la presentazione della pubblicazione "Il miele della Val di Bisenzio in cucina" realizzata da Ast Valbisenzio (verrà distribuito durante tutta la manifestazione e, in seguito, sarà scaricabile in pdf dal sito www.valbisenziotoscana.it insieme alla lista degli apicoltori valbisentini da cui acquistare il miele). Soprattutto, all’ex Meucci la tradizionale mostra-mercato, allestita dalle 10 alle 19 con miele, artigianato, prodotti agricoli, gastronomici, oggettistica e molto altro. L’allestimento generale è curato dal Comitato "Vivere Vernio". Durante l’intera giornata animazione a cura del gruppo "Poggiole Feste", laboratori per bambini "Fiori e api di carta", magliette e api da colorare e, a cura di Arpat, "Alla ricerca del miele più buono della Val di Bisenzio" (assaggio per bambini-ragazzi 6-16 anni). E poi la caccia al tesoro.