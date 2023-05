Dodici nuovi carabinieri alla caserma di via Picasso

Sono arrivati 12 nuovi carabinieri, fra cui anche una donna, al comando provinciale di via Picasso. Sono giovanissimi fra i 20 ed i 26 anni appena usciti dal corso che si è concluso a fine aprile. Molti di loro avevano già una preparazione militare avendo servito per tre anni di ferma volontaria nell’esercito o nella marina militare. Le nuove forze sono state prioritariamente destinate alle stazioni carabinieri: sette a Prato, uno a Iolo, uno a Carmignano, uno a Poggio a Caiano e due a Vernio, comando dove le carenze organiche erano maggiori. I vertici del comando di Prato hanno espresso soddisfazione per l’arrivo di queste nuove reclute che nonostante la giovane età hanno mostrato un grande entusiasmo e voglia di fare in questa loro nuova vita al servizio della collettività fatta molto spesso di sacrificio e rinunce. "Auguriamo un grande in bocca al lupo a questi giovani carabinieri ’pratesi’ – fanno sapere dal comando di via Picasso – e all’Arma dei carabinieri in particolare, presente da oltre due secoli".