Docenti e macchinari. Il Buzzi protagonista

Il percorso formativo in operatore della maglieria è nato sul modello fortemente innovativo della Factory, con un rapporto stretto tra imprese del settore presenti sul territorio e la formazione stessa, in grado di rispondere in tempi molto rapidi alle domande di professionalità specifiche. La formazione è durata 200 ore complessive

(di cui 80 di teoria e 120

di laboratorio) e si è svolta nella sede dell’Istituto Buzzi, che ha messo a disposizione i propri locali per accogliere i macchinari specifici necessari

ai fini del laboratorio di rammaglio. Docenti del percorso hanno compreso sia professori dell’istituto Buzzi

sia artigiani esperti del settore.