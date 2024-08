Docce tiepide e abiti chiari contro la calura

PRATO

Gli effetti delle ondate di calore possono provocare danni alla salute, in particolare alle persone della terza età, più esposte ai disturbi provocati dalle temperature elevate.

Il consiglio principe è quello di evitare di uscire nelle ore calde della giornata (dalle 11 alle 17) ed evitare l’esposizione diretta al sole preferendo vestiti di colore chiaro, non aderenti e possibilmente di cotone e lino (meglio non fibre sintetiche). è bene indossare occhiali da sole e cappello e trascorrere più tempo possibile in ambienti climatizzati come negozi o altri luoghi pubblici.

È bene cercare di trascorrere poco tempo ai piani alti delle abitazioni con tetti e solai non isolati e nelle zone esposte al sole: non ricevono la giusta areazione; limitare l’uso dei fornelli e del forno che tendono a riscaldare l’ambiente domestico.

Docce con acqua tiepida: rinfrescano e danno una sensazione di benessere; privilegiare l’uso di un condizionatore d’aria, ma è buona regola non abbassare eccessivamente la temperatura per evitare bruschi sbalzi termici; se si usano ventilatori meccanici non indirizzarli direttamente sulle persone e regolali in modo che l’aria circoli in tutto l’ambiente. Il consiglio di bere molti liquidi preferendo bevande non alcoliche e senza caffeina. Adottare un’alimentazione leggera a base di frutta, verdura, pesce conservando al fresco gli alimenti. A letto evitare coperte e pigiami aderenti, meglio un lenzuolo. sul sito dell’Azienda Asl Toscana centro un banner è dedicato alle Ondate di Calore con indicazioni e consigli su come difedendersi che rimanda al sito regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/ondate-di-calore.