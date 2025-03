Ditte incendiate, la pista spagnola è concreta

La ditta a gestione cinese andata a fuoco venerdì all’alba a Madrid si chiama "Anda Transportes" (nella foto, i pompieri spagnoli in azione). Una vecchia conoscenza degli investigatori pratesi perché sarebbe quella già apparsa nell’inchiesta sulla presunta organizzazione criminale cinese "Chinatruck", il cui processo non riesce ad andare avanti. Nelle carte dell’inchiesta risulta che il principale sospettato, Zhang Naizhong, sia a capo dell’azienda di trasporti che porta lo stesso nome, "Anda".

Ancora non è chiaro che cosa sia successo a Madrid venerdì all’alba quando il capannone di 8.000 mq è stato distrutto in un devastante incendio. Quello che è certo – agli investigatori italiani – è che ci sia un collegamento diretto con i tre attacchi incendiari messi a segno all’alba del 16 febbraio fra Prato, Seano e Campi Bisenzio. Le tre ditte di logistica, a gestione orientale, hanno ricevuto un pacco ciascuna, da un mittente fittizio, destinati in Francia. In realtà, i pacchi contenevano una bottiglia incendiaria collegata a una batteria e un telecomando. A mezz’ora di distanza, i pacchi sono stati fatti esplodere da una persona che ha usato un telecomando dall’esterno.

Il modus operandi degli attacchi a Prato e l’incendio a Madrid è stato lo stesso, perfino l’orario, l’alba quando le ditte sono chiuse. Inoltre l’azienda spagnola, leader nel settore della logistica, avrebbe interessi in comune con la "Shun Da", la ditta bruciata al Macrolotto di Prato nel luglio scorso che aveva riaperto il magazzino in via dei Confini dove è arrivato il pacco incendiario.