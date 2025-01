Ditte fantasma: controlli a tappeto. Il 13% delle partite Iva è inesistente

Funzionano i controlli del Comune in collaborazione con la Camera di commercio. Grazie alla stretta dell’amministrazione sono state scoperte dalla polizia municipale ben otto aziende fantasma, ossia imprese registrate alla Camera di Commercio, ma che ai controlli effettuati sono risultate inesistenti all’indirizzo dichiarato.

Attraverso questo sistema di verifiche incrociate, nel 2024 gli agenti hanno verificato ben 61 ditte di nuova costituzione condotte da cittadini di nazionalità cinese. Grazie all’accordo con la Camera di Commercio di Prato, che regolarmente comunica alla polizia municipale le aperture di nuove partite iva sul territorio, infatti, gli agenti hanno la possibilità di “stroncare” sul nascere pericolosi fenomeni di illegalità dentro le aziende.

In particolare la polizia municipale ha eseguito 12 uscite e, con il supporto di un interprete, ha verificato l’effettiva presenza delle attività produttive condotte da cittadini stranieri con 61 ditte controllate, di cui 8 inesistenti o cessate.

L’attività ha riguardato anche le verifiche su presunti sovraffollamenti nelle abitazioni condotte dai lavoranti delle ditte controllate. Su 10 abitazioni controllate nessuna è risultata irregolare. "All’inizio dell’anno ci diamo un obbiettivo operativo che quest’anno, non solo abbiamo raggiunto a pieno, ma abbiamo superato per numero e qualità degli interventi svolti - spiega l’ispettore della polizia municipale di Montemurlo Stefano Melani -. Per quanto riguarda i controlli preventivi sull’apertura delle nuove partite Iva abbiamo trovato 8 ditte inesistenti, pari al 13% delle attività controllate, un dato positivo se paragonato al passato quando le ditte irregolari o fasulle erano il 20% del totale. Merito di un’attività di controllo costante e stringente che sta svolgendo una sorta di deterrente: a Montemurlo vengono attirate solo le aziende vere e sane".

Nell’ambito dei controlli la polizia municipale, i tecnici di Sori e Alia non controllano solo l’attività produttiva, ma anche la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come “persone fisiche” (ad esempio, multe non pagate, tributi comunali evasi): verifiche a tutto tondo sul sistema economico per battere i fenomeni di illegalità.

Silvia Bini