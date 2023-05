Ditta chiusa, ex colleghi non rinunciano alla cena aziendale

L’amicizia va oltre le vicende economiche, la chiusura dell’azienda, la crisi e tutto quello che può mettersi nel mezzo. Lo sanno bene gli ex dipendenti del lanificio Rexlane, azienda tessile di Prato chiusa nel 2013 che da dieci anni a questa parte continuano a vedersi una volta all’anno per la tradizionale cena aziendale. Poco importa se la ditta dove si sono conosciuti ed hanno condiviso i primi anni di lavoro da lungo tempo ha il portone sbarrato. Loro continuano a sentirsi e ritrovarsi. Risate, amarcord, qualche inevitabile ricordo degli anni del lavoro insieme condiscono la serata. E così una ventina di ex colleghi si ritrovano di anno in anno anno grazie alla volontà di alcuni che si prendono la briga di organizzare. Il risultato però è sempre piacevole e molto partecipato. Quest’anno la tradizionale cena degli ex colleghi si è svolta al circolo Rossi di Santa Lucia, luogo caro ai pratesi e perché Rossano Rossi, fratello di Paolo, lavorava proprio alla Rexlane dove è entrato nel 1978 così come il padre del più famoso calciatore.

Amici di vecchia data visto che alcuni di loro hanno iniziato a lavorare insieme alla fine degli anni Settanta, poi i più giovani, alcuni sono già in pensione, altri lavorano ancora insieme in altre aziende, tutti prersenti alla cena degli ex Rexlane che resta un pilastro irrinunciabile.