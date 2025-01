Prato, il distretto illegale. “Progetto Lavoro sicuro: controlli poco incisivi. Occorre fare di più”

Prato, 6 gennaio 2025 – “L’inchiesta condotta dall’agenzia Reuters nei riguardi dei terzisti che lavorano nella moda, in larga parte conferma quanto denunciamo da anni e fa emergere con forza una situazione di sottovalutazione, lassismo e, forse, connivenza”. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Aldo Milone, già assessore del Comune di Prato, partono dall’inchiesta condotta dall’agenzia di stampa britannica sulla catena di controlli nel settore della moda di lusso – inchiesta che coinvolge anche il comparto delle aziende confezioniste cinesi di Prato che lavorano, in subappalto, per i grandi marchi internazionali – per tornare a porre i riflettori sul distretto illegale. Al centro dell’inchiesta Reuters gli audit (le ispezioni relative al rispetto di regole e diritti dei lavoratori) condotti dalle imprese committenti sulle imprese di fornitura: controlli, come emerge, parziali e annunciati. A fronte di controlli tutti interni alla filiera e che dall’inchiesta emergono come ‘manipolati’ e poco efficaci’, i due esponenti di Forza Italia tornano a chiedere che, a maggior ragione, i controlli pubblici, quelli che si muovono sotto l’egida del progetto Lavoro Sicuro, siano più efficaci.

Un controllo degli ispettori Asl all’interno di una ditta cinese (foto Attalmi)

“Nemmeno due settimane fa siamo tornati sul problema invitando tutti, a partire dal sindaco e dalla Regione, a intervenire, con controlli più approfonditi”. Parlano, Milone e Mazzetti dei controlli degli Ispettori della Regione. “Questi controlli sono sempre stati molto parziali”. Per combattere lo sfruttamento dei lavoratori al nero e dei clandestini serve più incisività: “Negli anni gli Ispettori del Progetto Lavoro Sicuro si sono limitati alle violazioni riguardanti gli impianti elettrici. Un’altra anomalia è la presenza all’esterno dei capannoni della Polizia Municipale, che evita di entrare negli immobili perché altrimenti dovrebbe identificare i lavoratori e quindi far emergere quelli al nero e gli eventuali clandestini”. Agiscono a 360 gradi, invece, le ispezioni del gruppo interforze coordinato dalla Prefettura e che vuole andare a stanare tutte le sfumature di illegalità, dal lavoro al nero all’evasione alla mancata sicurezza.

“Bisogna fare chiarezza – sostengono Milone e Mazzetti – sui controlli degli Ispettori del Progetto lavoro Sicuro, che – a quanto pare – hanno sorvolato sullo sfruttamento dei lavoratori. “Perché la Polizia Municipale negli anni non è entrata nei capannoni per identificare i lavoratori? Quali indicazioni avevano ricevuto in tal senso e da chi? Forse l’identificazione dei lavoratori avrebbe comportato un rallentamento dei controlli degli Ispettori della Regione che erano interessati a sanzionare i titolari per le violazioni della normativa sugli impianti elettrici. Uniche sanzioni che vengono incassate dalla Regione, mentre quelle per il lavoro nero, vanno all’Inps”. I due esponenti azzurri chiedono un intervento della magistratura “su tutta l’attività di controllo degli Ispettori della Regione e un potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, per il rispetto della persona e delle norme ambientali. Una richiesta – chiudono – che porteremo avanti anche a livello parlamentari”.

m. c.