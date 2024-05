"Distretto di San Paolo: il Pd diceva che sarebbe stato pronto 5 anni fa"

"La casa della salute di San Paolo: nel 2016 furono date rassicurazioni precise da parte del sindaco Biffoni sui tempistica di realizzazione, con la presenza dei consiglieri regionali Bugetti e Ciolini. Disse disse che di sicuro si sarebbe fatta entro il 2019 e che si augurava di inaugurarla nel 2018. In questi giorni Biffoni e Bugetti hanno festeggiato con grande risonanza la posa della prima pietra: sono passati otto anni dalle rassicurazioni e cinque da quando il sindaco si immaginava di poterla inaugurare". Lo dice Blanca Aznarez, medico e candidata per la lista Targettopoli. "Bilbao, la città da cui provengo, ha una storia molto simile a Prato – aggiunge –: un tempo florido distretto industriale, si è dovuta riconvertire in una città di terziario e turismo. Da brutta e grigia è diventata famosa nel mondo per la sua moderna bellezza che si coniuga con la tradizione. A Bilbao non c’è una cattedrale con gli splendidi affreschi del Lippi, né una piazza con una chiesa gioiello del Rinascimento come le Carceri, né i tesori del museo di Palazzo Pretorio. Tuttavia si sono re-inventati uno bellissimo lungofiume e fra le altre cose la porta di ingresso della città è stata impreziosita con due affascinanti grattacieli progettati da Isozaki la cui costruzione è iniziata nel 2004 e terminata nel 2008. La differenza è stridente: quattro anni per costruire due grattacieli e otto per arrivare alla posa di una prima pietra, guarda caso a 15 giorni dal voto".

Secondo Aznarez "Prato ha bisogno di far splendere la propria bellezza e per farlo sono necessarie idee innovative e concrete che non rimangano allo stato di rendering. Prato non ha bisogno di presentare ad ogni campagna elettorale i soliti progetti come la tramvia, ma di scrollarsi di dosso questo immobilismo. Noi di Targettopoli abbiamo idee e le abbiamo ampiamente diffuse, tanto che qualche avversario ci si è addirittura “ispirato” (diciamo così) per il proprio programma".