Dispersa a 85 anni. Ritrovata con i droni

Per ritrovarla dopo che si era persa nel bosco a Cavarzano, sono intervenuti i droni e l’elicottero della protezione civile.

E’ accaduto mercoledì sera verso le 19.30, quando un’anziana durante una passeggiata non si era presentata al luogo di ritrovo fissato. Qualche ora prima, nel pomeriggio, la donna che ha 85 anni si trovava con il marito che si era allontanato per cercare funghi. Quando è tornato dalla moglie non l’ha più trovata. Il marito e altre persone presenti sul posto l’hanno cercata, ma senza esito, e a quel punto hanno fatto scattato l’allarme dato via telefonino e giunto alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Prato. E’ stata attivata subito la procedura per la ricerca di persone disperse. La mobilitazione che si è dispiegata a Cavarzano ha coivolto le squadre del Soccorso alpino, i carabinieri, la Vab e i vigili del fuoco che sono riusciti a rintracciare e salvare la donna.

L’anziana nel pomeriggio, mentre si trovava con il marito nel bosco in cerca di funghi, si era allontanata dal sentiero facendo perdere le tracce. È successo intorno alle 15, ma l’allarme è stato dato solo dopo le 19. quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, il marito si è inoltrato nel bosco per raccogliere dei funghi ma quando è tornato nel punto dove aveva lasciato la moglie, la donna era scomparsa. Le ricerche sono continuate utilizzando anche i droni. E sul posto è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco dal nucleo di Bologna che ha sorvolato la zona fino al calare del sole. L’anziana è stata ritrovata in tarda serata – anche grazie a speciali apparecchiature per la ricerca dei cellulari – in una zona piuttosto ripida e recuperata con tecniche speleo alpine per poi essere affidata ai sanitari del 118.