Disinfestazioni gratis: ecco come

Un’operazione gratuita

di sanificazione e disinfestazione nei locali duramente colpiti dall’alluvione. Questa l’iniziativa de La Saetta Disinfestazioni, rivolta in primis ai cittadini che hanno visto le loro abitazioni allagate da acqua mista a fango

e detriti. "Operiamo sul territorio da oltre mezzo secolo. Davanti ad un disastro di queste proporzioni, non potevamo rimanere con le mani in mano – sottolinea Andrea Risaliti, titolare dell’azienda – ci siamo chiesti cosa potessimo fare, nel nostro piccolo. E abbiamo così deciso di dare una mano". Un servizio gratuito che sarà attivo sino alle 12 di domani: gli operai della ditta interverranno per sanificare

e disinfestare scantinati o edifici al pianterreno invasi nei giorni scorsi dall’acqua. Per richiedere un intervento, è possibile compilare l’apposito modulo sul sito web de La Saetta. In alternativa, si può telefonare allo 057441631 o inviare

una mail all’indirizzo [email protected]. "Abbiamo ricevuto centinaia di richieste – ha chiosato Risaliti – solo nella mattinata di mercoledì siamo intervenuti in otto appartamenti e trentasette garage. Tutti noi, come comunità, stiamo cercando di rialzarci al più presto. E sono certo che ci rialzeremo".