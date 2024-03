Disagi anche sulla direttissima

Per i pendolari della Vallata sono settimane complicatissime. E quello di ieri è stato un giorno di disagi non solo per chi si è mosso in auto ma anche per chi ha scelto di spostarsi in treno, perché la corsa delle 16.40 diretta a Bologna è stata cancellata per un guasto sul versante bolognese. E così i pendolari hanno dovuto pazientare un’oretta prima di salire sul treno successivo. "Ci tocca quello delle 17.40, se aggiustano la linea...", è uno dei messaggi dei pendolari affidati a Facebook, con i vari gruppi social che, in questi giorni sono diventati specchio aggiornatissimo di qualsiasi nodo sulla complicatissima viabilità tra la Val di Bisenzio e Prato. Per quanto riguarda gli autobus, Autolinee Toscane ricorda che le corse e gli orari vengo costantemente monitorati ed talvolta ridefiniti, in accordo con gli enti locali, sulla base degli sviluppi e degli orari e corse del servizio ferroviario al fine di garantire, al netto del blocco della viabilità causato dalla frana sulla 325, il collegamento tra Prato e Vaiano e poi con il resto della Val di Bisenzio. L’invito ai pendolari è quindi quello di "leggere attentamente gli orari delle corse previste, inclusi i collegamenti ferroviari sul sito ufficiale di Autolinee Toscane".