Disabile derubato, Galciana lo aiuta: “Raccolta fondi per il nostro Paolo”

Prato, 19 luglio 2023 – Una gara di solidarietà per ricomprare la bicicletta motorizzata a tre ruote rubata a giugno a Paolo Pellegrini, 64enne disabile, vittima di un ladro alle Poste di Galciana. La Pro Loco del paese ha promosso una raccolta fondi nei martedì di apertura dei negozi perché il pensionato è impossibilitato ad acquistare un nuovo mezzo visto che sta ancora pagando le rate di quello rubato. Per la bicicletta, che gli serve per muoversi, aveva speso 1600 euro, facendo un finanziamento, e ora con una pensione di 700 non può certo farne un altro per una nuova. Senza la bicicletta Pellegrini si muove con le stampelle e ogni spostamento diventa difficile.

Così la Pro Loco in occasione del "Luglio galcianese", che da anni caratterizza il martedì sera con negozi aperti nel quartiere, enogastronomia e intrattenimenti, ha promosso questa raccolta fondi distribuendo le cassettine per fare le donazioni in tutti i negozi.

Anche il circolo Arci "Renzo Innocenti" ha aderito all’iniziativa: "Abbiamo collocato – spiegano le bariste – la cassettina sul bancone del bar e ogni settimana consegneremo il ricavato alla Pro Loco, sperando di raggiungere l’obiettivo prima possibile". Come si contribuisce? Nel modo più semplice e anonimo: lasciando un’offerta che può essere di un euro, due o cinque. In pratica, equivale ad offrire a Pellegrini un caffè e tanti caffè messi insieme possono far raggiungere il traguardo.

La raccolta fondi è partita ieri fra tutti i clienti dei negozi, adesso per fare beneficenza resta martedì 25 luglio con l’ultimo shopping sotto le stelle e la musica di Suzy Q. Oltre ai negozi aperti ci sarà lo street food, ci saranno mercatini e in piazza Vannucci, dalle 20 alle 22, cena animata con Gutyerrez. Poi dalle 22 via alla musica live.

Paolo Pellegrini dal canto suo è emozionato e felice di questo gesto di attenzione dei suoi concittadini che hanno conosciuto la sua storia attraverso La Nazione: "La Pro Loco ha letto la storia e aperto la raccolta – racconta – Cosa posso dire? Sono contentissimo. Sicuramente la mia bicicletta è già in vendita su internet ma io non ho le capacità per fare una ricerca minuziosa e poterla individuare. Già acquistarla non è stato semplice, perché avevo provato nei negozi di biciclette ma non hanno questi articoli e non sono interessati a venderli. Sinceramente non so neppure come procedere per comprarne una nuova, se avrò la disponibilità. Spero qualcuno mi aiuti a non prendere una fregatura". Pellegrini è pensionato, vive con gli anziani genitori e la sua indipendenza è fondamentale anche per aiutare la famiglia.