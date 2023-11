Diocesi Ecco le messe per ricordare i defunti

Oggi è la giornata della commemorazione dei defunti. Sono tante le celebrazioni che si tengono nei cimiteri e in Cattedrale. Intanto, come ogni anno, in tutte le chiese si celebra l’Ottavario dei morti. Ecco il calendario con le celebrazioni al cimitero di Chiesanuova e quello della Misericordia, oltre agli orari della Cattedrale.

Il vescovo Giovanni Nerbini alle 15,30 sarà al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione.

Oltre a queste, diverse sono le celebrazioni che si susseguono: nella cappella di San Michele Arcangelo nel cimitero di Chiesanuova si recita il rosario alle 15 e si celebra la messa alle 15,30 ogni giorno fino all’8 novembre. A Chiesanuova, le celebrazioni sono animate dalle diverse parrocchie con il seguente calendario: oggi Santa Maria dell’Umiltà a Chiesanuova, domani 3 Santissima Trinità a Viaccia, sabato 4 Sant’Agostino, domenica 5 Gesù Divino Lavoratore, lunedì 6 Santa Maria Assunta a Narnali, martedì 7 San Paolo, mercoledì 8 Santi Martiri. Si può ricevere l’indulgenza plenaria, applicabile solo ai fedeli defunti oggi e fino all’8 novembre visitando il cimitero. L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha organizzato il calendario delle celebrazioni all’oratorio di San Michele e all’oratorio del cimitero. In via Convenevole, all’oratorio di San Michele, alle 19 si celebra la messa in suffragio di capiguardia, fratelli e sorelle della Misericordia deceduti nell’anno. All’oratorio del cimitero della Misericordia, la commemorazione dei defunti è prevista alle messe delle 8,30 e delle 10; mentre l’11 novembre, alle 10, la messa sarà celebrata all’altare della cripta per le vittime di tutte le guerre. Nei locali della sede operativa della Misericordia tutti i giorni dell’ottavario dei defunti, alle 15,30, le celebrazioni saranno animate dalle parrocchie della zona. Si inizia oggi con la parrocchia dell’Ascensione, per proseguire domani con la Resurrezion, sabato 4 con San Giusto in Piazzanese, domenica 5 San Paolo, lunedì 6 Gesù Divino Lavoratore, martedì 7 Santa Maria del Soccorso, mercoledì 8 Sant’Antonio a Reggiana e il 10 novembre con la parrocchia di Santa Maria della Pietà.

In cattedrale oggi (messe 7,30, 9,30 e alle 17,30) alle 9,30 monsignor Nerbini celebra la messa capitolare, al termine della quale benedirà le tombe dei canonici nella cripta delle Volte. Sabato 4 novembre, alle 9,30, in occasione della festa dell’Unità nazionale, ci sarà la messa per le Forze Armate, le autorità cittadine e le associazioni d’armaIl parroco, don Luciano Pelagatti, ricorda che fino ad oggi, visitando il duomo sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti.