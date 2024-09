Differenziata, i nuovi kit. Alia aumenta la aperture

A Carmignano la nuova tariffa corrispettiva entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Il ritiro del nuovo kit per la raccolta differenziata porta a porta è indispensabile per tutte le tipologie di utenze. Per agevolare i cittadini, dal 16 settembre fino al 25 novembre il "Pop Up Store" di Alia presente nella sede del Comune sarà aperto tutti i lunedì (invece che solo il primo lunedì di ogni mese), dalle 14 alle 18. Dunque, a partire dal prossimo, ogni lunedì di settembre, ottobre e novembre sarà possibile recarsi al Pop Up Store di Alia per sostituire le vecchie attrezzature destinate alla raccolta differenziata porta a porta con i nuovi contenitori dotati di Tag. A dicembre l’Infopoint sarà invece aperto nello stesso orario soltanto il primo lunedì del mese.

Alia Multiutility raccomanda ai cittadini di ritirare il nuovo kit necessario per la raccolta dei rifiuti il prima possibile, per evitare eventuali code nella parte finale dell’anno e l’applicazione da parte dell’amministrazione comunale di possibili penali, che scatteranno con l’inizio del 2025 e la partenza del nuovo sistema di tariffazione. I cittadini possono comunque recarsi in tutti gli sportelli Alia per il ritiro dei kit. L’elenco è sul sito web aliaserviziambientali.it. Non solo, è possibile anche contattare il call center e richiedere di ricevere gratuitamente l’intero kit a domicilio telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Alia , in una nota, ricorda anche agli utenti che "possono consultare, in qualunque momento, la propria posizione tariffaria dal portale aziendale e dalla applicazione Aliapp, visualizzare e stampare copia degli avvisi emessi e verificare il proprio profilo; per accedere è necessario utilizzare il proprio codice utenza, riportato nella bolletta".

La tariffa corrispettiva è un sistema che valorizza coloro che si impegnano di più nella raccolta differenziata. Misurando i comportamenti delle persone, riconoscendo premi o maggiorazioni in bolletta. Il kit di raccolta (sia contenitori che sacchi) da utilizzare è infatti dotato di uno strumento di rilevazione adesivo chiamato Tag: ogni volta che ritiriamo i tuoi rifiuti, il tag consente di registrarli e associarli alla tua utenza.