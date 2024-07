Dieci consigli dai grandi autori. Così la Lazzerini attira i lettori

Dicci che libri leggi e noi li consigliemo ai pratesi. E’ il senso dell’iniziativa della biblioteca Lazzerini che da ora in poi chiederà a scrittrici e scrittori ospiti dell’ormai tradizionale rassegna "Incontri con autrici e autori" dieci titoli da proporre. E’ l’iniziativa dal titolo "Ti consiglio un libro" interamente dedicata al pubblico della Lazzerini a cui vengono proposti periodicamente 10 consigli d’autrice o d’autore in esposizione nella hall della biblioteca e disponibili gratuitamente per il prestito.

Si tratta quindi dei 10 titoli più significativi che di volta in volta scrittrici o scrittori individuano come i libri che hanno segnato la loro storia, con l’augurio che altri lettori possano approcciarsi a questi testi con curiosità.

Per quanto l’impresa di tracciare una selezione di libri possa essere ardua, la sfida è quella di accendere la curiosità, perché in fondo il "passaparola" è un veicolo potentissimo per tutti gli appassionati della lettura. "Ti consiglio un libro" ha preso il via con lo scrittore pratese Edoardo Nesi, premio Strega nel 2011 con "Storia della mia gente", che consiglia agli utenti della Lazzerini titoli come "Esche vive" di Fabio Genovesi, "Il grande Gatsby" di Fitzgerald, "L’anno del pensiero magico" di Joan Didion e "Gli Sfiorati" di Sandro Veronesi. Tutti si possono già trovare esposti in prestito nello spazio dedicato nella hall della biblioteca.

La Lazzerini ha già pronto il prossimo lancio con i 10 consigli d’autore di un volto noto al grande pubblico: il giornalista, conduttore e autore televisivo Luca Sommi che sarà ospite giovedì 8 agosto alle 21 al Giardino Buonamici per l’appuntamento estivo organizzato dalla biblioteca in collaborazione con Casotto Atipico e la libreria Gori per "Incontri con autrici e autori OFF". Una serata davvero speciale in cui Sommi, in dialogo con la giornalista Eleonora Barbieri, ci porterà a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo "La più bella. Perché difendere la Costituzione", edito da Baldini + Castoldi. Ad introdurre, Fabrizia Bettazzi.