Dieci chili di hashish in soffitta. Arrestato trentenne disoccupato

E’ stato tradito da una "soffiata", probabilmente fatta da un suo cliente che era stato fermato in strada con alcuni grammi di droga. Così la polizia si è presentata a casa sua con un mandato di perquisizione in mano. Una indagine mirata che è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia nell’abitazione, nella zona di Narnali, di un trentenne italiano disoccupato a cui sono stati trovati dieci chili di hashish e alcuni grammi di ecstasy nascosti in soffitta e in un camper nelle sue disponibilità. L’uomo, disoccupato e con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio martedì scorso.

Ieri il trentenne è comparso di fronte al gip Marco Malerba per l’interrogatorio di garanzia. L’avvocato, Massimiliano Tesi, ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare ma il giudice si è riservato. Al momento si trova ristretto nel carcere della Dogaia.

Secondo quanto emerso, la polizia stava facendo una serie di accertamenti sull’uomo che era conosciuto come tossicodipendente. Da "fonti confidenziali" sarebbe venuta a sapere del grosso quantitativo di stupefacente, 10 chili di hashish e alcuni grammi di ecstasy, che il trentenne nascondeva in casa. La perquisizione ha dato esito positivo con il ritrovamento dell’ingente quantità di hashish. Il trentenne è stato arrestato su disposizione del pm Laura Canovai. Non è chiaro se questa droga fosse destinata allo spaccio al dettaglio o ad altri spacciatori.

La lotta allo spaccio va avanti da tempo in città in quanto Prato è sempre stata crocevia di spacciatori e tossici, come dimostrano le cattive frequentazioni e le tante segnalazioni dei residenti soprattutto nelle zone intorno al Serraglio e alla stazione centrale.

L.N.