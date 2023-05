"Dià-Logos attraverso parole in comune" La mostra al Cassero

Oggi al Cassero si inaugura "Dià-Logos attraverso parole in comune", la doppia personale delle artiste Laura VdB Facchini e Antonia Trevisan, a cura di Erica Romano, che sarà visitabile fino al 2 luglio. Il progetto realizzato col sostegno del Comune nasce dal racconto di un’amicizia, in cui il dialogo è diventato il terreno fertile di un lavoro personale e comune insieme. In sinergia con questo tema, sono previsti due appuntamenti speciali pensati per l’incontro e il dialogo diretto con il pubblico: venerdì 9 giugno (alle 17.30) si terrà un talk con letture dedicate alle opere insieme alle artiste e alla curatrice, mentre giovedì 29 giugno (alle 18) verrà presentato il catalogo della mostra, edito da Gli Ori, con a seguire visita guidata dialogata.

"DIÀ-LOGOS attraverso parole in comune" si sviluppa come un corpo unico, in cui si alternano due distinte e diverse voci, con opere che toccano sia periodi significativi delle singole produzioni delle due artiste, che lavori realizzati negli anni che hanno visto la lunga gestazione e preparazione della mostra, quali frutto di una reciproca influenza e di una mutua ispirazione basata su valori condivisi ed esperienze esistenziali radicali e profonde.