Di Stefano, assist ok: "Ogni match da finale"

Fra i protagonisti del successo strappato domenica scorsa dal Prato sul campo del Tuttocuoio c’è stato sicuramente Davide Di Stefano, che ha fornito gli assist per i gol di Diego Galliani e di Riccardo Barbuti. Prima da calcio d’angolo, poi su punizione. D’altronde, al suo arrivo mister Marco Mariotti ne aveva elogiato proprio la bravura nel battere i piazzati. Peraltro, che avesse nelle corde il saper offrire ai compagni i palloni vincenti per segnare, il centrocampista siciliano lo aveva già dimostrato nella prima parte di stagione, vissuta fra Albenga e Ligorna, e contraddistinta da ben 10 assist. "Mi fa piacere servire degli assist ai miei compagni, specie quando risultano decisivi per vincere - le parole del classe ‘99 - In allenamento cerco di lavorare per battere punizioni e corner sempre più efficaci. L’inserimento in squadra? Sta andando ottimamente. I ragazzi mi hanno accolto molto bene e poi conoscevo già mister Mariotti e il direttore sportivo Francesco Virdis. Li ringrazio per la fiducia: mi hanno dato la possibilità di giocare in una piazza importante come quella di Prato". Come importante e sentito è il prossimo scontro con il Piacenza, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15) al Lungobisenzio. "Affrontiamo un grande avversario. Dovremo scendere in campo sin dall’inizio con l’atteggiamento giusto. Contro il Tuttocuoio siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Abbiamo mostrato carattere. Finché non avremo la certezza di essere salvi, bisognerà disputare ogni partita come se fosse una finale e con la convinzione di provare a vincere sempre. Questo girone è davvero duro". Di Stefano non nasconde di nutrire il desiderio - qualora ce ne fosse l’opportunità - di prolungare la sua permanenza a Prato anche nella stagione successiva. "Qui sto bene e sarebbe un piacere restare. Prima però pensiamo a finire bene questo campionato. Il ruolo? Ho sempre agito sia da mezz’ala che sulla trequarti. Forse giocando qualche metro più avanti posso portare maggior beneficio alla squadra".

Francesco Bocchini