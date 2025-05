Di lavoro non si muore. Incontro in sala Baldini

Si torna a parlare di morti bianche a Vaiano, dove, domani venerdì 9 maggio, alle 21, nella sala Polivalente Lido Baldini ( Via Aldo Moro 4) l’associazione Civici per Vaiano propone l’incontro "Informazione e giustizia: morti sul lavoro tra cronaca ed educazione". La serata vedrà la partecipazione di Jacqueline Monica Magi, magistrata, Debora Pellegrinotti, direttrice del Giornale del Bisenzio, Sara Bessi, giornalista de La Nazione, Michela Cinquilli, docente del Liceo Artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo, e sarà moderato dal giornalista e scrittore Luca Martinelli e dal regista Mike Ricci, che guideranno il confronto tra giustizia, informazione e formazione. Nel corso della serata interverranno anche gli studenti del Liceo Artistico Umberto Brunelleschi, vincitori di una borsa di studio per l’elaborato "Save my life. Esprimere la sicurezza", realizzato all’interno di un progetto curato dalla professoressa Michela Cinquilli, un contributo che sottolinea il ruolo attivo della scuola nella diffusione della cultura della prevenzione. "Come associazione Civici per Vaiano – spiegano dall’associazione - abbiamo scelto di dedicare la serata di venerdì 9 maggio a un tema che per noi ha un valore civile e umano fondamentale: le morti sul lavoro. L’evento rientra in un ciclo di iniziative che stiamo portando avanti per promuovere consapevolezza su temi che consideriamo centrali per la vita della comunità. Il messaggio chiave della serata è riassunto nel titolo della campagna: Di lavoro non si muore, con il "non" barrato, a evidenziare come un principio che dovrebbe essere scontato venga invece smentito quotidianamente dai fatti".

C.I.