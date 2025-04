Derby pratese: Zenith Prato e Prato pareggiano con rimpianti e un rigore sbagliato

Zenith Prato

0

Prato

0

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Saccenti, Cecchi (73’, Nistri (73’ Moussaid); Koussi (82’ Rosi); Falteri (90’ Tempestini), Cellai (69’ Longo). All. Settesoldi.

PRATO (3-4-1-2): Gariti; Videtta, Conson, Diana; LImberti (64’ Scarafoni), Remedi (73’ Cozzari), Mazza (64’ Magazzù), Girgi; Di Stefano; Iuliano (74’ Azizi), Pereira (74’ Barbuti). All. Mariotti.

Arbitro: Burattini di Roma 1.

Note: 87’ espulso Cela

Un punto per parte e tanti rimpianti sia per la Zenith Prato che per il Prato al termine del derby pratese. La Zenith durante la gara ha fallito almeno 4 nitide palle gol per poter passare il vantaggio, ma nel finale i biancazzurri hanno gettato alle ortiche il rigore del possibile 1-0 decisivo. Ma andiamo con ordine. Al 2’ ci prova subito al volo Girgi da fuori area, con pallone direttamente sul fondo. La gara è comunque aperta e combattuta. Al 10’ Brunelli con un’uscita avventata rischia di spalancare la porta al colpo di testa dal limite di Iuliano, che per fortuna dei padroni di casa non trova lo specchio sguarnito. Al 12’ Falteri spaventa il Prato con una bella percussione sulla destra, si accentra e dal limite dell’area lascia andare un sinistro al fulmicotone che si stampa sulla traversa e torna in campo a Gariti completamente battuto. Al 18’ ancora la Zenith Prato riparte in contropiede: stavolta Falteri si inventa assist-man e imbuca in profondità per il taglio di Kouassi, che calcia ma trova sulla sua strada l’attenta respinta del portiere. Al 23’ risponde il Prato con un gran cross al volo di Remedi che pesca liberissimo sul fronte opposto Girgi, ma il colpo di testa si perde sul fondo. La partita è accesa e combattuta. Nessuna delle due squadre sembra volersi risparmiare. Le occasioni fioccano, il Prato manovra di più il pallone, con la Zenith che al contrario predilige la transizione e le ripartenze rapide. Al 25’ ci prova anche Cellai, uno degli ex, con un tiraccio da fuori area che finisce altissimo. Al 38’ si rivede la squadra di Settesoldi con una punizione dalla sinistra di Cecchi. Il primo tempo si chiude comunque sullo 0-0. Nella ripresa la prima grande occasione è ancora per la Zenith Prato: Saccenti trova lo spazio per un bel cross dalla destra e pesca Nistri sul fronte opposto liberissimo, ma la conclusione a botta sicura del centrocampista locale non esce pulita e finisce alta sopra la traversa. Al 49’ Falteri si invola sulla destra bevendosi Diana sull’allungo, ma al momento di calciare a tu per tu con Gariti colpisce in pieno il portiere del Prato, peraltro non vedendo liberissimo sul lato opposto Kouassi, che avrebbe potuto insaccare quasi a porta vuota. Al 51’ su punizione è ancora Falteri che crea brividi in area di rigore biancazzurra. Il Prato risponde con un colpo di testa centrale di Pereira al 54’. Poi la sfida prosegue molto equilibrata fino ai minuti finali. All’87’ su un cross non pericoloso di Di Stefano, Brunelli interviene goffamente e sulla sfera si avventa Barbuti, steso da Cela in extremis; per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare il calcio di rigore al Prato e nel dare il secondo giallo a Cela, che lascia la Zenith in inferiorità numerica. Dal dischetto Azizi spara alto sopra la traversa.

Leonardo Montaleni