Aggredito a sprangate, il delegato dei Cobas ha sporto denuncia

Prato, 20 luglio 2023 – Il delegato dei Cobas aggredito a sprangate sotto casa ha sporto denuncia ai carabinieri. Lo fa sapere oggi Si Cobas: “Ancora una volta dobbiamo sentire un assordante silenzio delle istituzioni cittadine pratesi di fronte a un lavoratore finito all'ospedale per essersi battuto contro sfruttamento e caporalato”.

"La prognosi di Ijaz - fa sapere ancora Sì Cobas - è stata fissata in quindici giorni. Ha una frattura allo zigomo e contusioni su varie parti del corpo e gli sono stati applicati punti di sutura sul labbro e al volto. Ha difficoltà a parlare e a camminare”.

Per l'intero turno notturno e diurno di oggi, aggiunge Sì Cobas, "i suoi colleghi della Acca di Seano hanno scioperato per richiedere sicurezza e la fine delle intimidazioni contro chi si è unito al sindacato. Politica, istituzioni, società civile non restino in silenzio di fronte a queste barbarie”.