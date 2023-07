Delegato dei Cobas aggredito a sprangate sotto casa

Prato, 19 luglio 2023 – E’ stato aggredito in piena notte, sotto la sua abitazione, da due uomini con i volti coperti da caschi integrali e armati di spranghe. L'intervento di alcuni residenti ha evitato il peggio. La vittima dell'aggressione, denunciano i Si Cobas in una nota, è Ijaz, delegato del sindacato della Acca Srl di Seano.

“Si tratta di una azienda di trasporto di abbigliamento a conduzione cinese dove a maggio una serie di scioperi aveva portato ad un accordo per la regolarizzazione di più di venti lavoratori - si legge nella stessa nota del sindacato –. Prima della sindacalizzazione vigeva il sistema dei turni di 12 ore, lavoro nero e finti contratti part-time. In due parole: sfruttamento e caporalato. L'aggressione arriva dopo numerose minacce ed episodi di violenza contro gli iscritti al sindacato in azienda. A maggio ad essere aggredito sotto casa da sconosciuti al ritorno dal lavoro era già stato Khalil, altro delegato Si Cobas della stessa Acca Srl. Siamo di fronte ad un’escalation di violenza che va fermata”.

Oggi i lavoratori sono in sciopero e manifestano sotto la prefettura, chiedendo di essere ricevuti urgentemente. “Da tempo denunciamo in azienda la presenza di caporalato – insistono i Si Cobas – Le istituzioni non possono rimanere ferme davanti alla violenza e all'intimidazione di tipo mafioso contro chi rivendica rispetto dei contratti e dei diritti nel Far West del distretto tessile pratese”.