Degustazione alla luce delle lucciole. Escursione fino al rifugio Le Cave

Metti una sera di prima estate tra lucciole e… gin tonic. Quando gusto e natura vanno a braccetto, strizzando l’occhio ai prodotti tipici. L’inedito abbinamento fa parte dell’offerta di "Eat Prato 2024" in programma domani sera per un’avventura nel bosco tutta al buio che farà tornare un po’ bambini in compagnia di una guida ambientale escursionistica.

L’itinerario si snoderà dal centro visite di Cantagallo a partire dalle 18: un’occasione unica per ammirare lo spettacolo naturale delle lucciole che, in cerca della propria compagna, volano tra i cespugli ed i prati della riserva, non prima però di aver gustato al rifugio Le Cave un ricco tagliere con prodotti del territorio e un aromatico gin tonic preparato con i gin di Atipico e una degustazione a base di affettati, mieli e formaggi del territorio.

Il percorso lungo sei chilometri su un dislivello di 330 metri richiede un minimo di attrezzatura necessaria con calzature per il cammino dalla suola scolpita e con caviglia protetta, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, cappellino, zaino alle spalle durante il cammino, adeguata scorta d’acqua e snack (rientro previsto per le 23.30 ma c’è la possibilità di pernottare in rifugio versando anche una quota extra).

Il contributo richiesto per l’escursione è di 35 euro, gratuito per bambini di età inferiore a cinque anni: prenotazione obbligatoria contattando l’agenzia Malaparte Viaggi (338.7291281; [email protected]), uno degli organizzatori dell’appuntamento insieme a Legambiente.

