Degrado in Carigiola: "Sacchi e bivacchi"

Degrado e parcheggi selvaggi lungo la SP2 di Carigiola. E’ questa la denuncia di Emanuele Millo, consigliere comunale Ripartiamo Cantagallo. "In diversi ci hanno segnalato con foto e video parcheggi selvaggi lungo la SP2 di Carigiola, che potrebbero anche compromettere la sicurezza e viabilità degli automobilisti; decine di sacchi di rifiuti abbandonati lungo la strada o nei boschi circostanti, ma anche bivacchi e campeggi di più giorni. Fenomeni che si sviluppano prevalentemente nei weekend, ma ultimamente anche infrasettimanalmente. Come gruppo consiliare Ripartiamo Cantagallo, crediamo che tutto ciò non sia più ammissibile e viene da chiederci perché l’amministrazione comunale non sia, dopo anni e anni, ancora riuscita a prendere provvedimenti". Millo rincara la dose: "Qualora mancassero le idee, ricordiamo che trattandosi di un reato, l’amministrazione comunale può richiedere servizi mirati per l’abbandono rifiuti alla Polizia Municipale e Provinciale, come anche sanzioni a tappeto per divieto di parcheggio. Ricordiamo anche che potrebbe interfacciarsi con i vertici di Alia per l’aumento dei bidoni dell’immondizia nella zona come anche per eventuali finanziamenti per il posizionamento di telecamere e servizi ispettivi. Potrebbe essere valuto l’inserimento di una quota forfettaria da pagare per coloro che vengono a fruire delle zone attrezzate pic-nic, o una tariffa di parcheggio per i non residenti, fino ad arrivare a vere e proprie aree sosta camper. In attesa che l’assessore Payar prenda atto della situazione - conclude Millo - facciamo presente che le potenzialità della zona sono risapute ma serve sfruttarle il modo consono e vantaggioso anche per il Comune".