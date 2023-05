Debutta la Via delle Rocche A passeggio nel Medioevo "Obiettivo attrarre turisti"

Un passato affascinante, tra storia e leggende, che sarà possibile apprezzare e conoscere grazie al festival diffuso ’La via delle Rocche’ in partenza che sabato da Montemurlo. Un percorso che andrà avanti fino a settembre toccando tutti i territori, sulle tracce del Medioevo che rivive nella natura più selvaggia ed incontaminata. "Il festival, attraverso una serie di eventi che uniscono storia, natura, musica, vuole valorizzare le emergenze medievali che insistono sul cammino ’La via delle rocche’ - dice la direttrice della Fondazione Cdse, Alessia Cecconi - Un cartellone di appuntamenti adatti a tutti, capace di consolidare il cammino e di mostrare quanta cultura e quanta storia ci siano nei luoghi che compongono questo itinerario".

Il festival diffuso per scoprire la Via delle Rocche parte dal colle di Montemurlo e dal suo borgo fortificato, il nucleo più antico della zona, già frequentato da etruschi e romani. L’appuntamento è per sabato 27 maggio con ’Di castelli e vini antichi’. S’inizia alle 16 con ’Esploriamo il castello con le archeologhe’, visita guidata per i bambini, una vera investigazione storica, quasi una caccia al tesoro tra la rocca, il giardino e il borgo e in contemporanea una visita guidata per i ragazzi più grandi. Per partecipare è richiesta la prenotazione ([email protected] oppure messaggi Whatsapp 3384933908). Alle 17,30, nel giardino della Rocca un’archeologa dei Laboratori archeologici San Gallo parlerà di ’Vino e cibo nel Medioevo, profumi e curiosità del passato’, senza i prenotazione.

"Festeggiamo il primo compleanno della Via delle Rocche con un festival per promuovere e far conoscere questo percorso innanzitutto ai nostri cittadini e per attrarre turisti dall’esterno con una proposta sempre più apprezzata, quella dei cammini. - sottolinea il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai - Il progetto dimostra la capacità dei nostri territori di collaborare per la promozione del territorio".

Una Via delle Rocche che a breve sarà possibile conoscere anche attraverso un app come anticipa l’assessore al turismo del Comune di Prato, Gabriele Bosi: "Prato in questi ultimi anni sta diventando un crocevia di cammini. La via delle Rocche dimostra la nostra capacità di fare squadra. Dopo il lancio dello scorso anno, inizia ora la fase due, quella della valorizzazione e della promozione".